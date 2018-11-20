В Тюмени открывают «горячую линию» по содействию в трудоустройстве детей

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-20T06:01:30+03:00

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«Горячую линию» по содействию занятости детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и родителей, воспитывающих детей-инвалидов открытвают сегодня, 20 ноября, в Центре занятости населения Тюмени и Тюменского района. Она будет посвщена Всероссийскому дню правовой помощи детям.

Задать вопросы, касающиеся трудоустройства несовершеннолетних и их прав в сфере труда и занятости, можно будет по телефону 27-36-05.

Сегодня же состоится день открытых дверей. Дети смогут получить консультации по оказанию центром государственных услуг, поддобрать подходящие варианты трудоустройства и повышения квалификации профессиональной подготовки.