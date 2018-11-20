Погода 20 ноября в Тюмени: пасмурно, но без снега

СЕГОДНЯ 05:08 2018-11-20T05:09:26+03:00

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Вторник, 20 ноября, в Тюменской области будет немного облачным. Ночью шел небольшой, местами умеренный мокрый снег. Днем небольшой снегопад ожидается только местами. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура днем -2 -7 градусов, местами до -12.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске день будет пасмурно и почти без осадков, столбики термометров днем покажут -5 -7, к ночи потеплеет до -3, при этом ветер усилится до 5-8 м/с. В Тобольске тоже небо будет в облаках, а температура воздуха составит -9 -6 градусов. В Ишиме -4 и слабые осадки утром и поздно вечером.

20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. В этот день в разных странах для помощи нуждающимся детям проводятся благотворительные акции и мероприятия. В праздновании Дня участвуют родители, преподаватели, врачи, политические и религиозные лидеры, активисты гражданского общества, главы компаний и предприятий, сотрудники средств массовой информации, а также молодежь и сами дети.

В народном календаре это Федотов день. В это время на реках и озерах обычно вставал лед. Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам.

По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки — это предвещало, что следующее лето будет хлебным.