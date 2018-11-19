2018-11-19T16:18:19+03:00
Общество

В тюменскую школу бригаду скорой помощи сегодня вызывали дважды

Экстренная помощь потребовалась двум ученицам
Маргарита КАЛИНКИНА
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В тюменскую школу бригаду скорой помощи сегодня вызывали дваждыВ тюменскую школу бригаду скорой помощи сегодня вызывали дваждыФото: Ольга Крыльцова
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Вызывать скорую помощь пришлось сегодня, 19 ноября, в тюменскую школу №63. Сначала одной из учениц потребовалась помощь медиков, у девочки на уроке поднялось давление, а чуть позже другая ученица травмировала ногу.

Первый вызов поступил на станцию скорой помощи в 13.02 из корпуса школы на улице Широтной. Прибывшие через 11 минут медики госпитализировали 15-летнюю пациенту в ОКБ №1, сообщили в пресс-службе областного департамента здравоохранения. Ребенок прошел комплексное обследование.

Во второй раз помощь медиков потребовалось девочке из корпуса, расположенном на улице Моторостроителей. Фельдшеры скорой помощи, прибыв на место происшествия, диагностировали у ребенка ушиб левого бедра. После оказания необходимой помощи девочка была направлена на амбулаторное наблюдение, передает "Мегатюмень".

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