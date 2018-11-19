В Тюмени разыскивают пропавшие указатели автобусных остановок

СЕГОДНЯ 15:36 2018-11-19T15:36:48+03:00

Неизвестные утащили их с остановочных комплексов по Московскому тракту

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В Тюмени разыскивают пропавшие указатели с наименованием автобусных остановок «ул. Калинина». Таблички висели по адресам: Московский тракт, 7, и Московский тракт, 40, сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

У горожан прося помощи в поиске вандалов. Нужны очевидцы событий,которые видели кто и когда нанес ущерб элементам обустройства.

Всех, кто можетчто-либо сообщить о происшествии, просят звонить по телефону +7(3452) 68-84-38 (доб. 221) или направлять информацию по электронной почте: info@tgt72.ru.