Тюменские «единороссы» обсудили, как стать эффективнее
Тюменские «единороссы» провели серию дискуссий «Обновление-2018» по усилению партийного влияния и эффективности деятельности партии в регионе. Встречи проходили в преддверии XVIII Съезда партии.
Постоянно общаться с людьми — главная задача партии, нужно постоянно проводить приемы, получать и исполнять наказы жителей региона, - считает председатель областной думы, член президиума регионального политсовета партии Сергей Корепанов.
Активизировать работу должны первичные отделения. Секретарь Тюменского регионального отделения отдельно отметил эффективность грантовой поддержки. В Тюменском региональном отделении такая система существует с 2014 года. За 4 года реализовано около 3000 инициатив.
- Опыт проведения данных конкурсов показал: партийцы много внимания уделяют именно конкретной помощи. Поэтому мы уверены, что в 2019 году эту традицию необходимо продолжить. Важно, чтобы результат проекта был виден жителям конкретной территории, таким проектам больше доверия, чем долгосрочным, — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.
Он считает, что партийцы должны постоянно искать новые формы, тренды, каналы коммуникации. Именно поэтому подобные дискуссии будут проходить и дальше.
Все предложения дискуссионных площадок будут направлены в Москву для подготовки к XVIII Съезду Партии.