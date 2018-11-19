Тюменские «единороссы» обсудили, как стать эффективнее

СЕГОДНЯ 15:30 2018-11-19T15:31:30+03:00

Все предложения будут использованы при подготовке ближайшего Съезда партии

Изменить размер текста: A A

Тюменские «единороссы» провели серию дискуссий «Обновление-2018» по усилению партийного влияния и эффективности деятельности партии в регионе. Встречи проходили в преддверии XVIII Съезда партии.

Постоянно общаться с людьми — главная задача партии, нужно постоянно проводить приемы, получать и исполнять наказы жителей региона, - считает председатель областной думы, член президиума регионального политсовета партии Сергей Корепанов.

Активизировать работу должны первичные отделения. Секретарь Тюменского регионального отделения отдельно отметил эффективность грантовой поддержки. В Тюменском региональном отделении такая система существует с 2014 года. За 4 года реализовано около 3000 инициатив.

- Опыт проведения данных конкурсов показал: партийцы много внимания уделяют именно конкретной помощи. Поэтому мы уверены, что в 2019 году эту традицию необходимо продолжить. Важно, чтобы результат проекта был виден жителям конкретной территории, таким проектам больше доверия, чем долгосрочным, — отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Он считает, что партийцы должны постоянно искать новые формы, тренды, каналы коммуникации. Именно поэтому подобные дискуссии будут проходить и дальше.

Все предложения дискуссионных площадок будут направлены в Москву для подготовки к XVIII Съезду Партии.