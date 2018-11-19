В Тюмени прохожие спасли задыхающуюся пенсионерку

СЕГОДНЯ 15:00 2018-11-19T15:02:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Задыхающейся на улице тюменке помогли прохожие. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 18 ноября. 67-летняя женщина спешила по делам и неожиданно почувствовала нехватку воздуха. Она остановилась, чтобы поглубже вздохнуть, но это не помогло. В груди мешала давящая боль. Пенсионерка попросила помощи у прохожего и мужчина вызвал ей скоруюю помощь.

Спустя 10 минут после звонка к комиссионному магазину по улице Республики прибыла фельдшерская бригада. Медики выявили у пациентки нестабильную стенокардию, которая осложнилась отеком легких.

- В легкие проникает жидкость из кровеносного русла и вытесняет воздух, возникает эффект «внутреннего утопления». В таких случаях до приезда медиков нужно сесть, опустить ноги вниз, расстегнуть всю сдавливающую одежду и, если приступ произошел в помещении, обеспечить доступ свежего воздуха. Принять седативный препарат – валерьянку, пустырник, корвалол и т. д., - пояснил фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи.

Пациентка доставлена в реанимацию ОКБ № 1, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Всего за минувшие выходные, с 17 по 18 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1482 жителям областной столицы и Тюменского района. В стационары доставлены 555 пациентов. Бригады спасли 67 тюменцев, жизни и здоровью которых угрожала серьезная опасность. Так, экстренная медицинская помощь оказана 11 пациентам в состоянии комы или шока, 31 – с острым коронарным синдромом, 25 – с нарушением мозгового кровообращения.