Несколько дней запоя закончились комой для молодого тюменца

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-19T14:46:50+03:00

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Жителя Голышмановского района доставили в больницу в состоянии комы после нескольких дней употребления спиртного. Житель села Новоселки распивал алкоголь вместе со своим 77-летним знакомым. После многодневного запоя между мужчинами произошла ссора и пожилой хозяин дома пырнул ножом в живот молодому собутыльнику.

Потерпевшего экстренно доставили в больницу. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, состояние пациента оценивается как стабильное.

На пожилого человека заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Пенсионер задержан. Ему грозит лишение сврбоды до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.