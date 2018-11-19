Несколько дней запоя закончились комой для молодого тюменца
Жителя Голышмановского района доставили в больницу в состоянии комы после нескольких дней употребления спиртного. Житель села Новоселки распивал алкоголь вместе со своим 77-летним знакомым. После многодневного запоя между мужчинами произошла ссора и пожилой хозяин дома пырнул ножом в живот молодому собутыльнику.
Потерпевшего экстренно доставили в больницу. Сейчас он находится в палате интенсивной терапии, состояние пациента оценивается как стабильное.
На пожилого человека заведено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Пенсионер задержан. Ему грозит лишение сврбоды до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.