2018-11-19T14:25:37+03:00
Общество

Тюменский родком не поддерживает идею сексуального воспитания в школах

Общественники усомнились в соответствии выводов ВЦИОМ реальной ситуации
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменский родком не поддерживает идею сексуального воспитания в школах. Фото admtyumen.ruТюменский родком не поддерживает идею сексуального воспитания в школах. Фото admtyumen.ru
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Идею сексуального воспитания в школах Тюменский родительский окмитет не поддерживает. Об этом общественная организация заявила на своем портале. Родители-общественники проанализировали заявление ВЦИОМ о проведенном опросе и усомнились в соответствии выводов действительному положению вещей.

Например, все ли респонденты старше 18 лет имеют родительский опыт. Данные ВЦМОМа, о том, что 39% "скорее поддерживают" предложение о появлении в школах программ с информацией о методах контрацепции, общественники считают, что можно трактовать не как согласны, а как "находятся в сомнении и до конца не уверены, будет ли их детям на пользу сексуальное просвещение".

Тюменцы предлагают вместо контрацепции спросить респондентов о вреде предлагаемых на рынке фармацевтики контрацептивов?

- Ведь если о них рассказать всю правду, то желающих поддерживать данную инициативу будет значительно меньше, - поясняют в родкоме и предлагают воспитывать нравственность и ответственность на других занятиях, а не уроках сексуального воспитания. - Пока неизвестна ни одна программа по сексуальному просвещению, которую можно было бы предложить нашим детям с уверенностью, что она не нанесет вреда их психическому, нравственному и физическому здоровью.

В родкоме считают, что опрос ВЦИОМа не достаточно объективный и выражает скорее мнение заинтересованных лиц в продвижении секспросвета в школах страны.

- Половое воспитание в традиции русской педагогики - это когда девочку воспитывают, как будущую жену и мать. Прививают ей те психологически черты, которые свойственны женщине: приветливость, заботливость, гостеприимство, аккуратность, умение обставить дом, умение принять гостей. А мальчика воспитывают, как будущего защитника семьи и Отечества. Он воин, защитник слабых, униженных и оскорбленных. Он должен быть великодушным. Вот это есть половое воспитание, а не сексуальное просвещение, - отмечают в родкоме.

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