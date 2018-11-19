2018-11-19T13:48:06+03:00
Общество

В 2019 году в трех садах Тобольска капитально отремонтируют бассейны

В них смогут заниматься около тысячи малышей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Три бассейна в детских садах Тобольска капитально отремонтируют в 2019 году. В них смогут заниматься почти тысяча малышей, воспитанников этих дошкольных учреждений. Для них буду организованы уроки плавания и другие занятия.

Деньги на ремонты бассейнов выделены из областного бюджета. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщили в его пресс-службе.

Так, полностью обновлены будут чаша бассейна, помещение, внутренние инженерные системы и теплый переход в детском саду № 40, расположенном по адресу, 10 микрорайон, 28. В другом корпусе детсада по адресу 10 микрорайон, 48 также запланирован ремонт бассейна

В детском саду № 51 в 9 микрорайоне пройдет капремонт кровли, помещений бассейна, внутренних инженерных систем и теплого перехода.

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