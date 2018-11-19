2018-11-19T13:33:52+03:00
Общество

Служба судебных приставов 20 ноября будет бесплатно консультировать тюменцев по "детским" вопросам

Обращаться можно с 9 до 17 часов
Маргарита КАЛИНКИНА
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Служба судебных приставов 20 ноября будет бесплатно консультировать тюменцев по "детским" вопросамСлужба судебных приставов 20 ноября будет бесплатно консультировать тюменцев по "детским" вопросамФото: Ольга Крыльцова
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Завтра, 20 ноября, в рамках Дня правовой помощи детям в Службе судебных приставов будут бесплатно консультировать по вопросам взыскания алиментных платежей.

Можно будет также получить консультацию об исполнении решений судов о порядке общения одного из родителей с ребенком после развода, розыска детей, повышения правовой грамотности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также иным вопросам, входящим в компетенцию Управления Федеральной службы судебных приставо.

Приём граждан будет осуществляться с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 в Управлении ФССП России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Одесская 48а, к. 2, каб. 311, каб. 305, каб. 606.

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