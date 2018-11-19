2018-11-19T13:13:28+03:00
Происшествия

Сургутянин предстанет перед судом за вовлечение тюменского подростка в распространение наркотиков

Школьник помогал молодому человеку готовить "закладки"
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени ждет суда сургутянин за вовлечение 14-летнего подростка в наркоторговлю. Молодой человек в июле, проживая на съемной квартире, через интернет договорился с наркодельцом на сбыт наркотиков.

Он также познакомился с 14-летним подростком из неполной семьи и соврал ему ,что неофициально работает в подразделении полиции по борьбе с наркотиками. Под видом поиска опасных веществ сургутятнин брал парня с собой, а через несколько дней признался, что раскладывает наркотики по тайникам. Он предложил подростку за деньги стать сообщником. Школьник согласился и стал помогать фасовать наркотики. Кроме того, он наблюдал за обстановкой, когда сургутятнин делал тайники. Сам несовершеннолетний закладки не делал.

В августе после закладков в три тайника криминальный дуэт задержала полиция. Из тайников и в ходе обыска жилища были изъяты различные наркотики общей массой почти 400 граммов. При этом сургутянин находился в состоянии наркотического опьянения. По решению суда его взяли под стражу и возбудили уголовное дело на основании статей п. «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления).

В отношении подростка в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку он не достиг 16-летнего возраста.

Сейчас по уголовному дело утверждено обвинение и материалы направлены в суд, сообщили в областной прокуратуре.

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