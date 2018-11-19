ПАО «СУЭНКО» подтвердило готовность к зиме

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-19T12:44:26+03:00

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Электросетевой комплекс ПАО «СУЭНКО» на территории Тюменской и Курганской областей подготовлен к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019г.г., соответствующий приказ подписан министром энергетики РФ.

Готовность к ОЗП восьми филиалов СУЭНКО проверяла специальная комиссия в составе представителей Минэнерго РФ, АО «Техническая инспекция», АО «СО ЕС», Ростехнадзор.

В 2018 г. изменилась методика оценки электросетевых компаний. В данную методику включена проверка достоверности предоставления информации проверяющими органами по 6 группам условий: системная надежность, техническое состояние, персонал, противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность, ремонтная деятельность, передача энергии.

Из 435 организаций РФ для проверки были определены 15 компаний в разных регионах страны, по которым была организована выездная детальная оценка деятельности.

Как правило, в ходе подобных проверок индекс готовности компаний к ОЗП уменьшается. В результате проведенной профессиональной работы, энергетикам СУЭНКО удалось опровергнуть правило – индекс готовности увеличился.

К деятельности в осенне-зимний период готовы более 4 тысяч энергетиков, 141 оперативно-выездная бригада СУЭНКО и 53 бригады из состава персонала подрядных организаций. К аварийно-восстановительным работам для ликвидации последствий погодных явлений и технологических сбоев, могут быть привлечены 436 единиц техники, в том числе 171 единица из состава техники подрядных организаций. Аварийный запас укомплектован в полном объеме, для организации временного электроснабжения населения и социально значимых объектов сетевой организацией приобретены и находятся в состоянии готовности к использованию передвижные РИСЭЭ мощностью до 400 кВт в количестве 22 шт.

Важное значение в работе СУЭНКО имеет подготовка технического персонала. Всего было проведено 222 противоаварийные тренировки, что составило 100% от запланированного объема. Также проходили масштабные учения по обеспечению безопасности электроснабжения в условиях низких температур под руководством регионального штаба и совместно с МЧС.

Приказом Министерства энергетики РФ от 14.11.2018г. ПАО «СУЭНКО» был выдан паспорт готовности в отопительный сезон 2018/19.