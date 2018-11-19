Ремонт водовода на улице Ленина в Тюмени продлится несколько дней

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-19T11:46:48+03:00

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Ремонт водовода на улице Ленина в Тюмени будет завершен на текущей неделе. Сейчас работы организованы в круглосуточном режиме.

Напомним, из-за аварии на трубопроводе временно ограничено движение на участке от улицы Орджоникидзе до улицы Профсоюзной.

Дополнительное обследование ветки показало, что трубы необходимо заменить еще на одном участке, чтобы снизить риск просадки дорожного полотна.

- Данный водовод был исправен, последнее повреждение на нем было 7 лет назад – в 2011 году. 15 ноября здесь произошел продольный перелом. Поврежденный участок полностью заменен, - сообщил директор по производству компании «Тюмень Водоканал» Виталий Гурский, - мы понимаем значимость данного участка, поэтому после обследования решили обновить еще один участок, где есть риск возникновения продольной трещины.

Данный водовод поставлен на особый контроль. Вопрос с его заменой будет решатся в плановом порядке, что позволит избежать ограничения водоснабжения в данном районе и движения автотранспорта.

После завершения работ на проезжую часть положат бетонное покрытие.