Тюменцы выходят с кредитом после бесплатной диагностики здоровья

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-19T11:59:28+03:00

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Бесплатная диагностика в «Клинике Сибирской» для тюменцев может закончится крупным кредитом. За 10 месяцев 2018 года в областное управление Роспотребнадзора пожаловались уже 12 человек. Горожане, посетив клинику, покидали ее с долговыми обязательствами и абонемент на ненужные услуги.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, сотрудники данной организации звонят горожанам и представляются работниками Департамента здравоохранения. Через несколько минут выясняется, что они к департаменту никакого отношения не имеют, являются представителями Клиники Сибирской и настоятельно предлагают пройти бесплатную диагностику здоровья.

В самой клинике, по словам граждан, сотрудники предлагали им подписать документы якобы для отчетности, а на деле оказалось кредитные договоры. Подписание происходило без возможности ознакомления с документами, сотрудники перелистывали страницы самостоятельно, а потребителю лишь указывали, где нужно поставить подпись. Как правило «жертвами» клиники становились безработные, пожилые, инвалиды, имеющие небольшой доход.

Дома, в спокойной обстановке, граждане осознавали суть подписанных документов. Они в тот же день, либо на следующий обращались в клинику для расторжении договора, но получали отказ.

На днях аналогичное предложение получила главный государственный санитарный врач региона Галина Шарухо. На ее вопрос, почему после бесплатной диагностики в Роспотребнадзор поступают жалобы граждан на кредиты, быстро повесили трубку.

В Роспотребнадзоре настоятельно рекомендуют обдуманно посещать лечебные учреждения по телефонным приглашениям. Если же вы стали жертвами подобной ситуации, для расторжения кредитных договоров необходилм обращаться в суд (ст. ст. 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). Управление готово оказать содействие путем вступления в судебный процесс для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.