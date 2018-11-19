Менеджерам по продажам тюменские работодатели обещают заработок до миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2018-11-19T10:57:15+03:00

Ограничений нет, все зависит от выполнения плана продаж и kpi

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До миллиона рублей обещают заработок тюменские работодатели менеджерам по продажам. Сейчас сфера продаж является самой популярной на рынке труда региона. Она занимает лидирующие позиции как по количеству вакансий, так и по количеству резюме – 26% и 14% от общей базы соответственно.

Чаще всего специалистов в сфере продаж ищут компании, занимающиеся розничной торговлей (12%), строительством и недвижимостью (9%) и предоставляющие услуги для бизнеса (6%), сообщили в пресс-службе пората по поиску работый и персонала hh.ru.

Две трети тюменских работодателей гарантируют минимальную заработную плату от 25 тысяч рублей. 16% готовы платить специалистам по продажам от 70 тысяч рублей. Но работодатели нередко заявляют об отсутствии ограничений по зарплате – все зависит от выполнения плана продаж и kpi.

- Сейчас открыта вакансия менеджера по оптовым продажам с зарплатой от 20 тысяч до одного миллиона рублей. Еще один работодатель предлагает менеджеру по продажам нефтепродуктов доход от 25 тысяч до 500 тысяч рублей, - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. - Правда, получить такую должность могут только опытные sales-менеджеры – это одно из ключевых требований данных вакансий.

Работодателям также важны коммуникабельность кандидата, знание правил делового общения, умение заинтересовать клиента по телефону и активная жизненная позиция.

Впрочем, четверть тюменских работодателей готовы взять на работу и кандидатов без опыта. 48% отдают предпочтение соискателям с опытом от 1 года до 3 лет.

Зарплатное предложение в целом соответствует ожиданиям соискателей – 40% рассчитывают на доход в 20-40 тысяч рублей, 16% хотели бы зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей. Половина соискателей в сфере продаж может похвастать высшим образованием, треть – средним специальным. 62% - женщины.