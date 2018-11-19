Менеджерам по продажам тюменские работодатели обещают заработок до миллиона рублей
До миллиона рублей обещают заработок тюменские работодатели менеджерам по продажам. Сейчас сфера продаж является самой популярной на рынке труда региона. Она занимает лидирующие позиции как по количеству вакансий, так и по количеству резюме – 26% и 14% от общей базы соответственно.
Чаще всего специалистов в сфере продаж ищут компании, занимающиеся розничной торговлей (12%), строительством и недвижимостью (9%) и предоставляющие услуги для бизнеса (6%), сообщили в пресс-службе пората по поиску работый и персонала hh.ru.
Две трети тюменских работодателей гарантируют минимальную заработную плату от 25 тысяч рублей. 16% готовы платить специалистам по продажам от 70 тысяч рублей. Но работодатели нередко заявляют об отсутствии ограничений по зарплате – все зависит от выполнения плана продаж и kpi.
- Сейчас открыта вакансия менеджера по оптовым продажам с зарплатой от 20 тысяч до одного миллиона рублей. Еще один работодатель предлагает менеджеру по продажам нефтепродуктов доход от 25 тысяч до 500 тысяч рублей, - отмечает Анна Осипова, руководитель пресс-службы HeadHunter Урал. - Правда, получить такую должность могут только опытные sales-менеджеры – это одно из ключевых требований данных вакансий.
Работодателям также важны коммуникабельность кандидата, знание правил делового общения, умение заинтересовать клиента по телефону и активная жизненная позиция.
Впрочем, четверть тюменских работодателей готовы взять на работу и кандидатов без опыта. 48% отдают предпочтение соискателям с опытом от 1 года до 3 лет.
Зарплатное предложение в целом соответствует ожиданиям соискателей – 40% рассчитывают на доход в 20-40 тысяч рублей, 16% хотели бы зарабатывать от 40 до 60 тысяч рублей. Половина соискателей в сфере продаж может похвастать высшим образованием, треть – средним специальным. 62% - женщины.