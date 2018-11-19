Тюменка, выгоняя сожителя, чуть не лишилась жизни

СЕГОДНЯ 10:41 2018-11-19T10:44:02+03:00

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Жителя Тюмени обвиняют в угрозе убийством своей сожительницы. Мужчина чуть не задушил женщину во время семейного конфликта. Напуганная тюменка позвонила в полицию. На место присшествия выехал участковый.

Выяснилось, что 51-летняя женщина проживала в доме на территории СНТ «Строитель» и во время совместного распития спиртного поссорилась со совим 55-летним сожителем. Хозяйка потребовала от мужчины собирать вещи и уезжать от нее. Получив отказ, гражданка начала выбрасывать на улицу имущество сожителя. Возмущенный мужчина повалил ее на пол и начал душить, угрожая убийством. Вырвавшись из рук обидчика, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело на основании части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 2 лет.