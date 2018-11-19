СЕГОДНЯ 09:32 2018-11-19T09:35:05+03:00

В Тюмени выбрали самых быстрых и ловких на областной конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». Фото департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

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В Тюмени назвали фамилии семей, которые будут представлять город на областных соревнованиях «Папа, мама, я – спортивная семья». Состязания состоятся 1 и 2 декабря в аквапарке «ЛетоЛето».

Честь областной столицы будут отстаивать четыре семьи от каждого административного округа: Алыповых, Прийдак, Дубровиных, (все из СДЮСШОР №2) и Кронеевых (СОШ №42).

Как сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике, самых быстрых, ловкихе, по-спортивному азартных и способныхе сохранять железное спокойствие и уверенность выявляли две недели. На ключевых испытаниях участникам пришлось не на шутку попотеть.

Так, семья Дубровиных из Центрального округа в семейных стартах уже не новичок, первый опыт получен давно, когда дочь Эвелина посещала детский сад. С тех пор прошло несколько лет. Сейчас Эвелина является воспитанницей отделения легкой атлетики СДЮСШОР №2. Когда в спортивной школе предложили поучаствовать в городских состязаниях «Папа, мама, я – спортивная семья», активные родители Ольга и Денис решили, а почему бы и нет!

- Мы пришли просто поучаствовать, не рассчитывая на победу. Нам все очень понравилось, эмоции через край, получился настоящий праздник! Честно говоря, мы даже не готовились, рассчитывая на то, что не будет сверхзадач. И не ошиблись!, - не скрывая радости, рассказала Ольга Дубровина.