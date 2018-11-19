2018-11-19T09:18:34+03:00
Происшествия

В Тобольске легковушка разгромила остановочный комплекс

Полицейские еще выясняют, как автомобиль оказался на обочине
Маргарита КАЛИНКИНА
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Фото Петра Топоркова vk.comФото Петра Топоркова vk.com
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Остановочный павильон в Тобольске протаранил лековой автомобиль. В результате остановочный комплекс полностью разрушен. Пострадали также рядом установленные дорожные знаки.

ДТП произошло в ночь с субботы на воскресенье в микрорайона Защитино. Утром горожане были очень удивлены увиденным, у многих сложилось впечатление, что по остановочному комплексу проехал танк, сообщает "Тобольск Инфо".

В дежурной части ГИБДД пояснили, что легковой автомобиль на скорости влетел в павильон. К счастью, в это время суток никого на остановке не было, поэтому никто не пострадал. Сам водитель, несмотря на сильные разрушения строения, остался жив.

Сейчас выясняются причины столкновения. В этом месте Уватского тракта движение небольшое, кроме того установлены знаки ограничения скоростного режима.

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