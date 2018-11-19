В Тюмени задержана "кредитная" мошенница
В Тюмени задержана мошенница, которая с марта 2017 по август 2018 года обдурила шесть человек. Потерпевшие указывали, что неизвестная предлагала помощь в оформлении справок для предоставления кредита тем, кто имел отрицательную кредитную историю. Она получала предварительную оплату от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, а после не выходила на связь. Общая умма общего ущерба тюменцам составила около 900 тысяч рублей.
Полицейские по одинаковому почерку смогли вычислить аферистку. Ей оказалась 31-летняя безработная горожанка. Она задержана. На горожанку заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По версии следствия, женщина тщательно планировала такие "сделки" и уже доказана ее причастность к шести эпизодам, сейчас ее проверяют на причастность к другим преступлениям.
Женщине уже грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет, сообщили в пресс-службе УМВД Тюмени.