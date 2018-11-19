2018-11-19T06:57:12+03:00
Происшествия

В Тобольске сгорела однокомнатная квартира

Пожар произошел в 5-этажном доме на втором этаже
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тобольске сгорела однокомнатная квартираВ Тобольске сгорела однокомнатная квартираФото: Ольга Крыльцова
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Однокомнаятная квартира сгоела накануне, 18 ноября в Тобольске. Сообщение о пожаре на пульт дежурному МЧС поступило в 17 час 09 мин. Возгорание произошло на ул. 2-й Северной в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на втором этаже.

- Пожару была присвоена 2 степень огнестойкости. К месту происшествия выехалидвенадцать человек личного состава и 4 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

О пострадавших и погбших данных нет.

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