В Тобольске сгорела однокомнатная квартира

СЕГОДНЯ 06:55 2018-11-19T06:57:12+03:00

Пожар произошел в 5-этажном доме на втором этаже

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Однокомнаятная квартира сгоела накануне, 18 ноября в Тобольске. Сообщение о пожаре на пульт дежурному МЧС поступило в 17 час 09 мин. Возгорание произошло на ул. 2-й Северной в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на втором этаже.

- Пожару была присвоена 2 степень огнестойкости. К месту происшествия выехалидвенадцать человек личного состава и 4 единицы спецтехники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

О пострадавших и погбших данных нет.