На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск водитель КИА погиб, солкнувшись с грузовиком

СЕГОДНЯ 05:39 2018-11-19T06:25:03+03:00

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Дорожная трагедия произошла накануне, 18 ноября, на федеральной трассе Тюмень-Ханты-Мансийск. Ночью на 79 км, в районе села Покровское, Kia Rio врезался в грузовик. В аварии погиб 39-летний водитель иномарки. Его пассажир был доставлен в тяжелом состоянии в больницу.

Предположительно установлено, что водитель легкового автомобиля при обгоне выехал на встречную полосу. Причины трагедии устанавливаются.

Отметим, что ДТП произошло в День памяти жерт дорожных аварий. Жертвами таких происшествий считаются не только погибшие. Получившие серьезные травмы, ставшие инвалидами люди навсегда делят свою жизнь на «до» и «после» катастрофы.

По данным областной клинической больницы №2, с начала 2018 года в приёмные отделения клиники поступило 2202 пострадавших в ДТП, из них 255 – дети. У большинства диагностированы растяжения голенных суставов, ссадины, ушибы, неосложнённые переломы костей рук и ног. Госпитализация потребовалась 307 взрослым и 33 юным пациентам. Стационарное лечение они получали по поводу травм грудной клетки, черепно-мозговые, осложнённых переломов костей.