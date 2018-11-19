В Голышмановском районе открылся центр диагностики профессиональных компетенций

СЕГОДНЯ 05:11 2018-11-19T05:11:56+03:00

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В Голышмановском районе, на базе предприятия «Тюменские молочные фермы» (группа компаний «Дамате»), состоялось открытие центра диагностики профессиональных компетенций «StartПрофи». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, мероприятие состоялось в рамках областного проекта «Колледж – вуз – предприятие».

StartПрофи — это результат совместной проектной деятельности Голышмановского агропромышленного колледжа, Государственного аграрного университета Северного Зауралья и предприятия «Тюменские молочные фермы». Благодаря новому центру можно будет проводить диагностику профессиональных компетенций и студентов аграрного колледжа, и работников предприятия. По итогам диагностики специалисты смогут получить необходимые для работы навыки благодаря краткосрочным программам, которые разрабатывает и реализует Голышмановский агропромышленный колледж.

Центр диагностики будет отбирать мотивированных студентов и направлять их на производственную практику, практико-ориентированное (дуальное) обучение, целевое обучение в «Тюменские молочные фермы», а также направлять выпускников колледжа для обучения по ускоренной программе в Государственный аграрный университет Северного Зауралья, в случае, если работодателю будут нужны специалисты с высшим образованием.

Отметим, что благодаря проекту студенты колледжей смогут проконсультироваться с профессорско-преподавательским составом Государственного аграрного университета Северного Зауралья во время написания курсовых и дипломных работ.