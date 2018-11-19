«Газпром геологоразведка» заинтересована в импортозамещающей продукции тюменских предприятий

СЕГОДНЯ 07:26 2018-11-19T07:26:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе, 16 ноября, состоялась встреча по рассмотрению ООО «Газпром геологоразведка» предложений предприятий Тюменской области по производству импортозамещающей продукции и локализации производств, в т.ч. и мероприятие по технологическому развитию ПАО «Газпром». Организатором встречи стал департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Как стало известно «Комсомольской правде – Тюмень», встреча состоялась в рамках реализации мероприятий Дорожной карты проекта «Расширение использования высокотехнологичной продукции организаций Тюменской области, в интересах ПАО «Газпром». Семь предприятий представили отечественные аналоги зарубежного оборудования, в том числе скважинную аппаратуру, телеметрические системы, перфорационные системы, оборудование для закачивания скважин и отбора керна, противовыбросовое оборудование, специальное оборудование и техника и программные продукты.

Представители компании «Газпром геологоразведка» выразили заинтересованность в предложенной предприятиями продукции. По итогам встречи участники договорились о более детальном рассмотрении возможности применения оборудования, программного обеспечения на объектах «Газпрома», в т.ч. во время дополнительных выездов на промышленные предприятия и рабочих встреч.

Напомним, сегодня тюменские предприятия реализуют более 200 проектов по импортозамещению. Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области оказывает поддержку таким предприятиям, работающим в нефтехимической промышленности, машиностроении и металлообработке, нефтегазовом комплексе, АПК, фармацевтике и др.