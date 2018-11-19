Погода 19 ноября в Тюмени: снег с дождем

СЕГОДНЯ 04:26 2018-11-19T04:27:31+03:00

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Понедельник, 19 ноября, в Тюменской области будет снежным. Небольшой, а местами умеренный снегопад с дождем пройдет повсеместно. В отдельных районах возможен гололед. Ветер ожидается юго-восточный, южный с переходом на юго-западный, западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит 0 -5 градусов, местами понижение возможно до -10.

В Тюмени, Ялуторовске и Заводоуковске снегопад будет идти с ночи и до вечера. В полдень потеплеет до 0, к вечеру столбики термометров опустятся до -2 градусов. Ветер 4-9 м/с.

В Тобольске на термометрах тоже будет 0 градусов, но снегопад ожидается более обильный. В Ишиме день станет самым холодным в регионе. Здесь с утра -7, днем -5, к вечеру потеплеет до -2. Умеренный снегопад зарядит с утра и стихнет только к вечеру.

Сегодня отмечается Международный мужской день. Его отмечают более чем в 50 странах мира. Цель — привлечение внимания к гендерной дискриминации мужчин при определении важности их роли в семье и воспитании детей. Также организаторы праздника делают упор на сохранение здоровья мальчиков и мужчин, на их социальное, эмоциональное, физическое и духовное благополучие.

Сегодня также Всемирный день туалета. — один из самых оригинальных и, по сложившейся традиции, веселых праздников. Около 60% населения мира (4,5 миллиарда человек) либо не имеют туалета дома, либо их туалет не оборудован безопасной утилизацией нечистот. В одной трети из школ по всему миру нет туалетов.

19 ноября в России отмечают профессиональный праздник ракетчики и артеллеристы, а также работники стекольной промышленности.

В народном календаре это день назван Павлом Ледоставом. Считается, что если на Павла выпадает снег, то зима будет снежной. Безветренная погода говорит о том, что нужно ждать скорых морозов.