2018-11-18T18:30:57+03:00
Звезды

В Тюмени презентовали книгу «На опасных тропах Афганистана»

Издание посвящено 30-летию вывода советских войск из страны Центрально-азиатского региона
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюмени презентовали книгу «На опасных тропах Афганистана»В Тюмени презентовали книгу «На опасных тропах Афганистана»Фото: pixabay.com
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Полковник ФСБ в отставке, член Союза журналистов России, лауреат премии им. Виктора Муравленко Николай Зенин презентовал свою книгу «На опасных тропах Афганистана», посвящённой 30-летию вывода советских войск из страны Центрально-азиатского региона. Как сообщает «Тюменская область сегодня», часть тиража книги передадут в городской и областной советы ветеранов, а также в школьные и городские библиотеки, чтобы дети смогли узнать историческую правду о войне.

По словам Николая Зенина, война в Афганистане – потери, боль и героизм на страничках в нашей истории.

- У всех возникает вопрос «За что, ребята?». Молодые ребята, которых отправляли, даже не знали, куда едут. Потом им объясняли – оказываем интернациональную помощь афганскому народу. Понятно – в Великую Отечественную сражались за дом и семью, за жену и детей. А там за что? Причем с первого дня Политбюро войну засекретило, и не было абсолютно никаких данных – обо всем этом написал в книге, - рассказал автор.

Николай Васильевич отмечает, что работу над книгой начал год назад. Всё это время ему помогали рассказами и материалами ветераны пограничных войск и государственной безопасности, служившие в Кабуле, Баграме и Джелалабаде. По словам автора, без их помощи он бы не справился.

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