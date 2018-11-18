2018-11-18T17:07:00+03:00
Экономика

Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в Катаре

Тюменцы обсудили возможные перспективы сотрудничества
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в КатареДелегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в КатареФото: pixabay.com
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Делегация Тюменской области побывала с бизнес-миссией в городе Доха – столице Катара. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, тюменцы обсудили основы ведения бизнеса и возможные перспективы сотрудничества.

В составе делегации представители регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства и тюменских предприятий, которые заинтересованы в развитии отношений с арабским государством. Во время визита прошла встреча в Торгово-промышленной палате Катара. Руководство ТПП в подробностях рассказало о том, как ведётся бизнес в стране и провело презентацию для представителей катарского и тюменского бизнесов.

Во время индивидуальных переговоров прошло обсуждение проектов по поставке систем водоочистки и водоопреснения, в т.ч. и с одним из крупнейших предприятий – «Кяхрама» (Kahramaa), которое было создано в 2000 году для обеспечения и регулирования поставок электричества и воды населению Катара. Кроме того, тюменская делегация посетила Катарский инвестиционный фонд, который инвестирует высокие государственные сверхприбыли в экономики зарубежных стран.

В свою очередь, тюменцы презентовали инвестиционный потенциал Тюменской области и провели деловые переговоры на тему поставки минеральных удобрений и продажи нефтегазового оборудования.

Отметим, что визит стал продолжением встречи руководства Тюменской области и посольства Катара, которое прошло в начале года в Москве.

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