2018-11-18T16:17:28+03:00
Спорт

Команды Тюменской области поборются за сертификат на установку футбольного поля

Финал акции пройдёт 24 декабря
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Команды Тюменской области поборются за сертификат на установку футбольного поляКоманды Тюменской области поборются за сертификат на установку футбольного поляФото: Татьяна Коркина
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Тюменская область – один из регионов-рекордсменов по числу участников регионального этапа всероссийской футбольной акции «Уличный красава». Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта, в регионе в акции приняли участие более 50 команд, а саму акцию проводит «Молодёжка ОНФ».

Помимо Тюменской области, в лидерах – Забайкальский край (более 200 команд) и Чечня (150 команд). Отборочные игры уже прошли в 250-ти муниципальных образованиях страны, с 12 по 25 ноября пройдут игры регионального этапа.

Участниками акции стали непрофессиональные спортсмены от 14 до 17 лет. Все ребята получают сертификаты, а победители первого, муниципального, этапа в качества презентов получили мячи и фирменные футболки.

9 декабря в восьми федеральных округах пройдёт следующий этап соревнований, куда войдут лучшие региональные команды. Финал акции пройдёт 24 декабря на одном из стадионов, принимавших Чемпионат мира по футбола-2018. Главным призом акции станет сертификат на установку футбольного поля во дворе победившей команды.

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