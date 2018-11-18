2018-11-18T15:09:48+03:00
Общество

Тюменцам расскажут, как по-новому взглянуть на привычные вещи

Слушатели лекции узнают, как изменить взгляд на привычные вещи
Светлана БОРИСОВА
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На следующих выходных в областной столице пройдет восемнадцатая международная лекция-завтрак CreativeMornings. В этот раз тюменцы поговорят на тему «перезагрузки», обсудят, как изменить свои взгляды на привычные вещи.

Экспертом станет комиксист и иллюстратор Виталий Лазаренко. Слушателям он расскажет о том, как выйти из зоны комфорта, поменять род деятельности, начать заниматься любимым делом и зарабатывать на этом. По его словам, чтобы переосмыслить всё, на привычные дела нужно посмотреть по-новому, не бояться пробовать, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

- Раньше я учился на инженера-нефтяника, но рутина была отвратительной, поэтому я решил «перезапуститься». Я переехал в Тюмень и вернулся к своей страсти к комиксам, к их дизайну. В моих планах превратить наш город в столицу инди-комиксов, — отметил Виталий.

Напомним, что интеллектуальные лекции-завтраки CreativeMornings бесплатные и каждый месяц проходят в 188 городах мира, включая Нью-Йорк, Париж, Лондон, Стокгольм, Тель-Авив и Берлин, — и этот список постоянно растет. В России к проекту присоединились Москва, Санкт-Петербург и Тюмень. Всего креативные завтраки в Тюмени посетили более 1000 слушателей.

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