Цыганский ансамбль «Милай» поздравил пациентов тюменской «Богадельни» с днём рождения

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-18T14:21:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Цыганский ансамбль «Милай» в ноябре посетил тюменский дом милосердия «Богадельни», чтобы поздравить пациентов с днём рождения. Как сообщает портал «Вслух.ру» со ссылкой не руководителя центра Галину Паршуткину, создавать позитивный настрой – порыв души, поэтому при возможности здесь стараются радовать пациентов на все праздники.

- В ноябре дни рождения отметили Нина Валентиновна и Варис Халлямович. Все, как полагается - с подарками и профессиональными артистами, - рассказала Галина Паршуткина.

Перед пациентами совершенно бесплатно и по своему желанию выступил солист ансамбля Александр Соловьёв. Исполнитель поздравил именинников бардовской песней, трогательной классикой из советского кино и романтичными балладами о геологах.

Руководитель заметила, что во время выступления люди плакали, смеялись, подпевали и тихо грустили о чём-то своём.