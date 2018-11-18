Заводоуковский завод представил уникальную «резиновую» штукатурку

СЕГОДНЯ 13:30 2018-11-18T13:30:42+03:00

У продукта нет аналогов в России

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Заводоуковский завод «Битекс-Сибирь» представляет инновационный продукт, не имеющий аналогов в России – «резиновую» штукатурку. Как сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, предприятие установило достаточно высокую планку, поэтому все продукты должны соответствовать лучшим мировым стандартам и быть конкурентоспособнее зарубежных аналогов по цене.

По словам учредителя завода Андрея Снисаренко, новая разработка – «резиновая» штукатурка – соответствует всем параметрам.

- Мы провели тестирование, как в специализированной лаборатории, так и провели испытания в полевых условиях. Результат оправдал все наши ожидания. Поэтому штукатурка уже запущена в производство, - рассказал он.

Главное предназначение продукта – гидроизоляция наружной поверхности здания и способность замаскировать трещины и стыки. В первую очередь, ставку сделали на универсальность применения продукта. Группе учёных и специалистам завода удалось сделать так, что покрытие можно наносить на все типы минеральных и деревянных поверхностей, включая бетон, кирпич, фанеру и кирпич.

- Его можно использовать на стенах со стыками и швами, имеющих множественное соединение, - отметил учредитель. – Другой эффект, который удалось достичь на предприятии – защита дерева от влаги и грибковых проявлений.

По словам Снисаренко, на этом предприятие останавливаться не собирается. Совсем скоро «Битекс-Сибирь» представит новую интересную продукцию, которая тоже не останется незамеченной.