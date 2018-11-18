Тюменские мастера и мастерицы приняли участие в Международном культурном форуме

СЕГОДНЯ 11:16 2018-11-18T11:17:00+03:00

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Делегация из Тюмени приняла участие в Международном культурном форуме, который прошёл на днях в Санкт-Петербурге. Как сообщает «Тюменская область сегодня», в числе участников был ансамбль «Камерата Сибири» Антона Шароева и уникальные тюменские мастера.

На конкурсе «Русь мастеровая» за звание лучших рукодельников боролись Ольга Козловская в номинации «Ткачество поясов», Марина Коба – в номинации «Лоскутное шитьё», Вероника Чикишева – в номинации «Набойка по ткани». За ярмарку изделий из Западной Сибири отвечала молодой специалист Мария Любимова.

На этот раз организаторы «Руси мастеровой» объявили общую для всех номинаций тему, а как её поняли мастера и мастерицы – зависело от их опыта и фантазии. Итоги конкурса объявили вчера, 17 ноября.