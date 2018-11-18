Тюменцев призывают заранее проверяться на наличие онкозаболеваний

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-18T10:20:31+03:00

Поможет им в этом проект «Убедись, что ты здоров!»

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Проект «Убедись, что ты здоров!» авторства специалистов «Медицинского города» вошёл в число победителей конкурса на предоставления грантов президента РФ. Как сообщает ИА «Тюменская линия», главной целью проекта является содействие раннему выявлению онкозаболеваний среди жителей региона.

По словам руководителя организационно-методической «Медицинского города» Тимура Гайсина, в рамках мероприятия реализуют мероприятия по информированию граждан о возможностях системы раннего выявления онкозаболеваний и по снижению предупреждений в их отношении.

- Будут организованы онко-экспресс-осмотры в трудовых коллективах региона. Реализация проекта приведет к заинтересованности пациентов наблюдать за своим здоровьем, - расскаал он.

Сейчас люди слишком поздно обращают внимание на своё здоровье, даже несмотря на внедрённую в Тюменской области систему раннего выявления онкозаболеваний. В регионе существует система высокотехнологичных скринингов и доступные кабинеты раннего выявления заболеваний в каждой поликлинике. Например, в 2017 году в Тюменской области было зарегистрировано порядка 6 тыс. злокачественных образованиях, 44% опухолей выявили на поздних стадиях.

Отметим, что в рамках проекта специалисты подготовят информационные материалы для повышения онконастороженности граждан.