Тюменцев призывают заранее проверяться на наличие онкозаболеваний
Проект «Убедись, что ты здоров!» авторства специалистов «Медицинского города» вошёл в число победителей конкурса на предоставления грантов президента РФ. Как сообщает ИА «Тюменская линия», главной целью проекта является содействие раннему выявлению онкозаболеваний среди жителей региона.
По словам руководителя организационно-методической «Медицинского города» Тимура Гайсина, в рамках мероприятия реализуют мероприятия по информированию граждан о возможностях системы раннего выявления онкозаболеваний и по снижению предупреждений в их отношении.
- Будут организованы онко-экспресс-осмотры в трудовых коллективах региона. Реализация проекта приведет к заинтересованности пациентов наблюдать за своим здоровьем, - расскаал он.
Сейчас люди слишком поздно обращают внимание на своё здоровье, даже несмотря на внедрённую в Тюменской области систему раннего выявления онкозаболеваний. В регионе существует система высокотехнологичных скринингов и доступные кабинеты раннего выявления заболеваний в каждой поликлинике. Например, в 2017 году в Тюменской области было зарегистрировано порядка 6 тыс. злокачественных образованиях, 44% опухолей выявили на поздних стадиях.
Отметим, что в рамках проекта специалисты подготовят информационные материалы для повышения онконастороженности граждан.