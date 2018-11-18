2018-11-18T09:18:45+03:00
Политика

Тюменская молодёжь изнутри узнает о «Политической кухне»

Приём заявок уже заканчивается
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменская молодёжь изнутри узнает о «Политической кухне»Тюменская молодёжь изнутри узнает о «Политической кухне»Фото: Татьяна Коркина
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В Тюмени сегодня, 18 ноября, заканчивается приём заявок на образовательный проект «Политическая кухня». Как сообщает «Мой портал», на мероприятие ждут студентов и молодых специалистов от 18 до 25 лет, которые хотят примерить на себя роль молодёжных политиков.

В течение нескольких недель молодые люди посетят различные тематические мастер-классы, встретятся с публичными экспертами и действующими представителями органов власти, СМИ и населением. На проекте молодёжь затронет такие темы, как партийная система в РФ, региональные отделения Партий, выборы, избирательная комиссия Тюменская область, политическая культура, парламентская этика, законодательная власть в России и многое другое.

Наиболее активные участники могут оказаться в команде Общественной молодёжной Палаты при Тюменской областной Думе и съездить на экскурсию в Московскую городскую думу.

Для участия нужно подать заявку и пройти кастинг. Третий этап состоит из четырёх образовательно-практических недели. Финал проекта намечен на 20 декабря.

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