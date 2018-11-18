Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования наращивает производство

СЕГОДНЯ 08:43 2018-11-18T08:43:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Западно-Сибирский завод блочного технологического оборудования («ЗБТО»), который находится в п. Боровский Тюменского района в 2019 году планирует расширить производство. Как сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, за четыре года предприятие продемонстрировало хорошие темпы роста производства.

По словам генерального директора завода Виктора Гейнбихнера, в 2015 году «ЗБТО» произвёл продукции на 240 млн рублей, а уже в 2018-м объёмы превысят 1 млрд рублей. Рост производства произошёл благодаря обновлению оборудования – например, здесь появился второй станок плазменной резки металла и около 30-ти сварочных аппаратов. Часть производственных площадей пока находятся в аренде, однако в 2019 году здесь планируют построить покрасочный цех площадью 500 квадратных метров, поставить каркас основного цеха на три тысячи квадратных метров: зимой его изготовят, а летом установят.

- «ЗБТО» является производственной площадкой группы компаний «ПромТехИнжиниринг», которая занимается проектированием, изготовлением, строительством и сервисным сопровождением объектов топливно-энергетического комплекса, - рассказал Виктор Гейнбихнер.

Завод выпускает блочно-комплектные устройства, насосные станции, каркасно-панельные здания, объекты электро-, тепло- и воздухоснабжения, металлические конструкции, типовые блоки, трубопроводные узлы, установки пожаротушения и многое другое. Вся продукция имеет необходимую сертификацию, включая сертификаты соответствия техническим регламентам Таможенного союза и сертификаты пожарной безопасности. Партнёрами-заказчиками предприятия являются такие компании, как «Новатэк», «Роснефть» и «Газпром».