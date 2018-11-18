В Тюменском районе в 2018 году появились улицы Георгия Мерабишвили и Прокопия Подаруева

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-18T07:41:05+03:00

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В год 95-летия Тюменского района земляки увековечили имена своих знаменитых жителей: так, в деревне Падерина появилась улица Георгия Мерабишвили, а в селе Перевалово – улица Прокопия Подаруева.

Прокопий Подаруев – Почётный гражданин города Тюмени, купец 1-й гильдии, Почётный попечитель и председатель попечительского совета Тюменского Александровского реального училища (ныне – ГАУ Северного Зауралья). Родился он в 1818 году в Перевалово Тюменского округа Тобольской губернии и никогда не забывал о своей родине. В своё время он построил здание Алексеевского сельского училища и часовню, и положил в банк 4050 рублей, чтобы проценты от вклада каждый год использовались на нужды училища. Похоронен на кладбище в родном селе.

Георгий Мерабишвили с 1964 года возглавлял здравоохранение Тюменского района и руководил им вплоть до 2004 года. Во время его работы здравоохранение районо выросло от маленькой больницы на 25 коек до многопрофильного комплекса лечебных учреждений. В отрасли стали работать 190 врачей разных специальностей и более 600 средних медработников. Благодаря своему делу Мерабишвили стал одним из уважаемых и авторитетных главврачей Тюменской области.