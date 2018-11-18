2018-11-18T06:12:42+03:00
Спорт

«Счастливы вместе»: в Викуловском районе участники семейного клуба изучают азы йоги

На занятия клуба приходят по 30 человек в возрасте от 0 до 35 лет
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Счастливы вместе»: в Викуловском районе участники семейного клуба изучают азы йоги«Счастливы вместе»: в Викуловском районе участники семейного клуба изучают азы йогиФото: pixabay.com
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В Викуловском доме культуры участники семейного клуба «Счастливы вместе» стали изучать азы йоги. Как сообщает ИА «Тюменская линия», главным инструктором для них стала тренер ДЮСШ «Спринт» Екатерина Иванова, которая ведёт, в основном, занятия по ЗОЖ для селян-пенсионеров. Специально для клуба она разработала комплекс упражнений на основе йоги для укрепления здоровья и формирования идеальной фигуры.

По словам заведующей досуговым отделом Викуловского ДК Анастасии Шипачёвой, несмотря на то, что в числе посетителей были всего несколько человек, есть уверенность, что жители района подтянутся и их станет ещё больше.

В число участников проекта «Йога» попали и взрослые и дети, которые после мероприятия отправились на чайную терапию «Tea-time». Они угостились ароматными чаями с мёдом, лимоном и сладостями и решили ещё раз побывать на занятиях йогой.

Отметим, что «Счастливы вместе организовали на базе дома культуры в октябре 2017 года. В среднем на занятия клуба приходят по 30 человек в возрасте от 0 до 35 лет.

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