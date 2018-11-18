Погода в Тюмени 18 ноября: облачно, небольшой снег
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Погода в Тюмени 18 ноября: облачно, небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени 18 ноября ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег, ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, температура ночью -4… -9 C, при прояснении до -14…C, температура днем 0…-5 C, местами до -10 C.
На реках области опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. На отдельных гидропостах основных реках области прогнозируется повышение уровня до +15 см. Понижение на отдельных участках рек ожидается до -6 см.
В ближайшие сутки геомагнитная обстановка будет спокойной.