Погода в Тюмени 18 ноября: облачно, небольшой снег

СЕГОДНЯ 00:10 2018-11-18T00:10:33+03:00

В Тюмени 18 ноября ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег, ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с, температура ночью -4… -9 C, при прояснении до -14…C, температура днем 0…-5 C, местами до -10 C.

На реках области опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. На отдельных гидропостах основных реках области прогнозируется повышение уровня до +15 см. Понижение на отдельных участках рек ожидается до -6 см.

В ближайшие сутки геомагнитная обстановка будет спокойной.