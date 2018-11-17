Ялуторовские зрители побывали в кошмарном сне местной студентки

СЕГОДНЯ 18:25 2018-11-17T19:50:15+03:00

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Ялуторовские школьники в возрасте от 14 до 18 лет представили уникальный для города спектакль «Сомнамбула», в рамках акции «Ночь искусств». Как сообщает «Тюменская область сегодня», постановку молодёжного авангардного театра «ФормАТ» под названием «Сомнамбула» показали в зрительном зале Дворца национальных культур.

По сюжету спектакля, зритель погружается в сон студентки, полный различных кошмаров и фантасмагории. Во время показа постановки зрителя мучает вопрос: на что способна фантазия режиссёра? Вместе с главной героиней зритель путешествует в лекционную аудиторию, в автобус и фитнес-зал. По словам автора идеи и сценария, режиссёра Юлии Сторчак, такой жанр называется «пластический театр».

– Мне хотелось поставить что-то необычное, нестандартное, чтобы вызвать яркие эмоции у зрителя. Поскольку в спектакле сильная хореографическая составляющая, без помощи профессионала было не обойтись. Очень помогла хореограф Екатерина Чирятьева, она легко переносила в танец все то, что я описывала, за это ей отдельное спасибо! – рассказала Юлия Сторак.

Работа над спектаклем велась целый год. Дело в том, что из-за возраста «актёров» трудно было собрать всех сразу в одном месте. Помимо театра и школы, у ребят куча других кружкой и секций, поэтому репетиции были долгими. Зато теперь долгая жизнь будет у самого спектакля.