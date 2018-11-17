Тюменская молодёжь обсудит вопросы экономики и политики прямо на «Мосту»

СЕГОДНЯ 16:05 2018-11-17T16:06:28+03:00

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В Музейном комплексе им. В.Я. Словцова (Советская, 63) 8 декабря пройдёт традиционный молодёжный форум «Мост», где молодые тюменцы смогут обсудить вопросы экономики, политики, состояния русского языка и волонтёрства. В течение всего дня будут проходить различные лекции мастер-классы и дискуссионные площадки, направленные на созидательную активность.

Одной из главных площадок форума станет выставка «Добро ЭКСПО», темой которой станут добровольческие идеи и проекты. Её участниками станут государственные и муниципальные учреждения по работе с детьми и молодёжью, активная молодёжь и общественные организации. Конкурсная комиссия под председательством главы администрации Тюмени дадут оценку представленным проектам, лучшие из которых получат денежные призы на реализацию социальных проектов.

Участниками форума станут общественники, волонтеры и участники движений, связанных с молодежным парламентаризмом. Ребята примут участие в дискуссионных площадках и мастер-классах..