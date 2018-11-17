2018-11-17T15:17:56+03:00
Общество

В Заводоуковске прошли нешуточные баталии

60 участников сразились в настольных играх
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Заводоуковске прошли нешуточные баталииВ Заводоуковске прошли нешуточные баталииФото: Татьяна Коркина
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Шестьдесят участников из Тюмени, Упорово и Заводоуковска приняли участие в нешуточных баталиях, которые развернулись в заводоуковском ДК «Ритм». Как сообщает «Тюменская область сегодня», любители настольных игр сразились на 12 игровых столах в игры на ловкость и скорость реакции – джаколо, тейбл-эластик, кульбутто и шаффлборд.

Самой многочисленной была команда из Заводоуковска, которой удалось завоевать аж 10 призовых мест. По словам и.о. председателя районного общества инвалидов Сергея Фёдорова, играя в настольные игры, люди с ограниченными возможностями забыли о своих заботах, нашли новых друзей и насладились живым общением.

Отметим, что организатором турнира выступил областной клуб молодых инвалидов «Вера».

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