Тюменцы могут трогательно поздравить любимых мам с праздником
В соцсетях запускают проникновенную акцию
Тюменцы могут трогательно поздравить любимых мам с праздникомФото: pixabay.com
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Тюменский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» проводит акцию в преддверии Дня матери. Как сообщает портал «Вслух.ру», тюменцы могут рассказать о своих мамах в Интернете, а именно – в социальных сетях.
С 12 по 30 ноября во «ВКонтакте» или Инстаграме предлагается опубликовать поздравление для любимой мамы с хэштегом #лучшеймаменапланете. Самые интересные и трогательные записи увидят сотни детей.
Для участия в акции нужно разместить текст с поздравлением, опубликовать фото или видео мамы или написать интересную семейную историю.