Тюменские волонтёры центнерами сдают бумагу на переработку

СЕГОДНЯ 13:20 2018-11-17T13:20:35+03:00

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Волонтёры ТюмГУ в рамках экологической акции «Бумажный бум» собрали 620 килограммов макулатуры. Как сообщает «Тюменская линия», мероприятие впервые прошло в преддверие Международного дня вторичной переработки.

Автором проекта стала четверокурсница Екатерина Могильная. По её словам, акция направлена на привлечение студентов и сотрудников вуза к сбору макулатуры. Дело в том, что чаще всего бумагу вывозят на свалку, где она засоряет среду и гниёт. Чтобы этого не было, а также для уменьшения вырубки лесов и экономии ресурсов, макулатуру сдавать нужно сдавать на переработку.

- Переработка одной тонны бумаги может сэкономить 20 тыс. литров воды, 1 тыс. КВт электроэнергии. Кроме того, можно избежать вырубки более 1 млн га леса за один год, - рассказала Екатерина.

Наиболее активными участниками акции стали студентки Анастасия Сергеева и Елизавета Облецова, которые принесли 166,5 кг и 80 кг бумаги. Всю собранную макулатуру отправили на вторичную переработку на одно из тюменских предприятий по утилизации отходов.