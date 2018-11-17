Тюменцам помогут определиться с профессией

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-17T12:06:28+03:00

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В Тюмени пройдет профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ!». На мероприятии будут работать несколько площадок, пройдут круглые столы и увлекательные мастер-классы. Участники смогут познакомиться с азами дизайна, кулинарии, криминалистики и т. д. Также здесь будут представлены площадки организаций профобразования нашего региона, на которых их будут презентовать те, кто уже в них обучается, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Можно будет познакомиться и с работой учебных заведений. О том, как учиться в вузе абитуриентам расскажут сами студенты. Они поведают об условиях приема и обучения, а также поделятся своими эмоциями и впечатлениями от учебы.

Вход на мероприятие свободный. Всех желающих ждут с 9:00 до 17:00 в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142). Более подробную информацию вы можете получить по телефону «горячей линии» 8 (3452) 27-36-05.