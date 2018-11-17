2018-11-17T12:06:28+03:00
Общество

Тюменцам помогут определиться с профессией

Желающие смогут познакомиться с азами кулинарии, криминалистики, дизайна
Светлана БОРИСОВА
Поделиться:
Тюменцам помогут определиться с профессиейТюменцам помогут определиться с профессиейФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Тюмени пройдет профориентационный фестиваль «ПрофиБудуЯ!». На мероприятии будут работать несколько площадок, пройдут круглые столы и увлекательные мастер-классы. Участники смогут познакомиться с азами дизайна, кулинарии, криминалистики и т. д. Также здесь будут представлены площадки организаций профобразования нашего региона, на которых их будут презентовать те, кто уже в них обучается, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Можно будет познакомиться и с работой учебных заведений. О том, как учиться в вузе абитуриентам расскажут сами студенты. Они поведают об условиях приема и обучения, а также поделятся своими эмоциями и впечатлениями от учебы.

Вход на мероприятие свободный. Всех желающих ждут с 9:00 до 17:00 в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142). Более подробную информацию вы можете получить по телефону «горячей линии» 8 (3452) 27-36-05.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тюменские волонтёры центнерами сдают бумагу на переработку
«Тюменский бройлер» укрепил позиции в международном рейтинге производителей мяса птицы
Голышмановские студенты учились обслуживать коровники и ремонтировать тракторы
Тюменка расскажет участникам воркшопа, как побороть стеснение во время выступлений
Интерактивная песочница поможет тюменским деткам с ограниченными возможностями
Тюменские студенты провели турнир по мусорболу и собрали 100 улыбок
Погода в Тюмени 17 ноября: облачность и небольшой снег
В Тюмени днем сгорел заброшенный ларек
Двух депутатов в Ишимской районе лишили мандатов
В Тюменской области построят еще три больших спортивных площадки
На улице Одесской в Тюмени на полтора месяца закрывают дорогу
Сотрудника колонии за взятки оштрафовали на 400 тысяч рублей
Двух тюменских врачей обвиняют в смерти пациентки
Челябинские спасатели помогли тюменцу, обморозившему руки
В Тюменской области лечебным учреждениям для заключенных нужны психиатр и фтизиатр
Сбербанк запускает начисление повышенных бонусов СПАСИБО при оплате развлекательных услуг, кафе и ресторанов
В Ялуторовске объявлен конкурс на лучший логотип празднования 360-летия города
Тюменские предприниматели обсудят вопросы межрегиональной и внешней торговли
Тюменцам погасили более 617 млн. рублей долгов по зарплате
Проверили на бдительность: в Тюмени организовали липовое похищение, чтобы посмотреть реакцию горожан
Для пациентов тюменской больницы «Водников» открыли «бесплатную» аптеку
Думал не охраняется: тюменец попытался ограбить базу на Барабинской
12 тюменцев в 2018 году оштрафовали за курение в неположенных местах
Проект бюджета Тюмени на 2019-2021 годы одобрен на общественных слушаниях
Банк УРАЛСИБ запустил сервис мониторинга расчетов по внешнеторговым контрактам в системе Клиент-Банк