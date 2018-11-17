2018-11-17T11:37:05+03:00
Экономика

«Тюменский бройлер» укрепил позиции в международном рейтинге производителей мяса птицы

Предприятие получило сертификат элитного клуба
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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«Тюменский бройлер» укрепил позиции в международном рейтинге производителей мяса птицы«Тюменский бройлер» укрепил позиции в международном рейтинге производителей мяса птицыФото: pixabay.com
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Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» укрепила свои позиции в международном рейтинге производителей мяса птицы. Сертификат элитного клуба «Ross 140» вручили коллективу предприятия на форуме, который на днях прошёл в Дубае.

Как сообщает по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области со ссылкой на директора птицефабрики Оксану Величко, «Тюменский бройлер» продолжает работать над эффективностью производства мяса бройлера, а именно – над себестоимостью продукции.

- Еще три года назад на выставке «Золотая осень» мы показывали сертификат о вхождении нашей птицефабрики в клуб «Ross 140». Тогда это был результат выше всяких похвал. Сегодня у нас 153 цыпленка - показатель мирового уровня. Это лучший результат в России, по которому мы вошли в десятку лучших в мире.

Это клуб создан мировым лидером по поставке родительских цыплят – компанией Aviagen. Условиями вступления в клуб являются достижения показателя более 140 цыплят на начальную несушку. Оксана Величко поблагодарила свою команду за высокий профессионализм и современный подход к делу и отметила, что «Тюменский бройлер» - одно из лучших профессиональных сообществ в отрасли.

Напомним, 2018 год для «Тюменского бройлера» - год модернизации производства. Здесь постепенно автоматизируют производственный процесс благодаря приобретению современного оборудования. Например, в июне запустили новую машину Meyn В50 для обвалки бедра и грудки цыплят бройлеров. Теперь производство куриного филе исключает ручной труд, а значит более безопасно.

Кроме того, на территории «Тюменского бройлера» идет строительство новых птичников. Инвестиционный проект рассчитан на несколько лет, и позволит нарастить объем выпускаемой продукции с нынешних 32,8 тысяч тонн до почти 40 тысяч тонн к 2021-му году.

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