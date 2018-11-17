Голышмановские студенты учились обслуживать коровники и ремонтировать тракторы

СЕГОДНЯ 10:06 2018-11-17T10:06:06+03:00

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20 студентов Голышмановского агропедагогического колледжа, которые показали наилучшие результаты в учёбе, прошли практико-ориентированное обучение на ведущих предприятиях Тюменской области. Об этом в субботу сообщает ИА «Тюменская линия» со ссылкой на администрацию Голышмановского района.

К примеру, четверо студентов в течение нескольких месяцев обучались на «Тюменских молочных фермах» - крупнейшем животноводческом предприятии. Виталия Хабаров и Юрий Кривопалов работали в бригаде по слесарному обслуживанию коровников департаменте животноводства. Как отметил заместитель директора колледжа Иван Ширшов, ребята показали теоретическую подготовку, полученную на занятиях, работали с наставников от предприятия.

По словам студента III курса отделения «Механизация сельского хозяйства» Виталия Хабарова, каждый рабочий день у них начинался с того, что им давали задания. Ребята брали инвентарь и отправлялись на свои участки.

- Занимались сборкой бугелей в коровниках, мыли телячьи домики, ремонтировали фильтрационно-сушильную установку для производства подстилки, сортировали зерно. Этот опыт мне поможет в дальнейшем, - отметил он.

Сергей Пономарёв и Дмитрий Никитин работали в департаменте растениеводства предприятия. Ребята проводили техобслуживание импортных тракторов, ремонтировали прицепной инвентарь и выполняли общехозяйственные работы на складах.