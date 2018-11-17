2018-11-17T08:26:50+03:00
Общество

Тюменка расскажет участникам воркшопа, как побороть стеснение во время выступлений

Мероприятия пройдут в МТЦ "Космос"
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменка расскажет участникам воркшопа, как побороть стеснение во время выступленийТюменка расскажет участникам воркшопа, как побороть стеснение во время выступленийФото: pixabay.com
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В тюменском МТЦ «Космос» 23 и 30 ноября пройдут открытые воркшопы по владению голосом и речью. Как сообщает «Мой портал», участники узнают, как отвечать на некорректные вопросы, и освоят технику речевой импровизации.

Курс ведёт режиссёр молодёжного театра «Май», педагог по сценической речи и актёрскому мастерству Мария Будыкина. По её словам, она каждый день слушает, как говорят люди в повседневной жизни, и замечает, что многие испытывают неловкость во время выступлений перед родными и друзьями. Мария отмечает, что свобода в речи – это навык и опыт, поэтому всё можно улучшить и исправить при наличии желания.

- Главная функция этого курса – познакомить людей, не связанных с миром театра и публичных выступлений, с тем, что такое «выступать» с профессиональной точки зрения. А также выявить их сильные и слабые стороны, с которыми в будущем можно и нужно работать, - рассказала Мария.

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