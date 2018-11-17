2018-11-17T06:52:59+03:00
Общество

Тюменские студенты провели турнир по мусорболу и собрали 100 улыбок

Ребята приняли участие в челлендж-баттле «Вызов принят»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Студенты тюменских вузов приняли участие в челлендж-баттле «Вызов принят» проекта «Премьера», где состязались в создании контента. Ребята собрали сто улыбок, рассказывали в автобусах анекдоты в костюмах клоунов, провели турнир по мусорболу среди прохожих и живые выставки в берёзовой роще в костюмах сказочных персонажей.

По словам руководителя творческого проекта «Премьера» Ильи Титова, в жизни каждый человек встречается с ситуациями, которые можно назвать вызовом своим привычкам, образу жизни, поведению, мироощущению и мнениям.

- В наших силах сделать так, чтобы любой случай, который нам подворачивался, позволял накапливать опыт. Поэтому основной мотив командного челлендж-баттла «Вызов принят» — это создавать возможности, работать в команде и уметь ярко заявить о себе, - рассказал он.

К примеру, команда «Это – успех» соорудила арт-объект на площади Борцов Революции. Ребята закрепили фанеру на спинку скамьи с нарисованной картиной Ван Гога «Звёздная ночь», а волны на рисунке украсили гирляндой. Другой арт-объект установили около МТЦ «Космос»: установили 4 открытые двери, за каждой из которых лежит коробка с атрибутикой разных профессий. Все двери связаны верёвками, а посередине установки находятся вещи, ассоциирующиеся с успехом.

Напомним, итоги подвели в прямом эфире 16 ноября. Работы можно глянуть в группе во «ВКонтакте» и на официальном сайте.

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