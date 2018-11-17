СЕГОДНЯ 06:27 2018-11-17T06:27:54+03:00

Погода в Тюмени 17 ноября: облачность и небольшой снег Фото: Татьяна Коркина

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В Тюмени 17 ноября ожидается облачнсть с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, температура ночью -4...-9 C, при прояснении до -14, днем -1...-6 C.

На реках области опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются. На отдельных гидропостах основных реках области прогнозируется повышение уровня до +15 см. Понижение на отдельных участках рек ожидается до -8 см.