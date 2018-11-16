2018-11-16T16:04:54+03:00
Происшествия

В Тюмени днем сгорел заброшенный ларек

Огонь полыхал на перекрестке улиц 9 Января и Интернациональной
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Тюмени днем сгорел заброшенный ларек. Фото Павла БаюноваВ Тюмени днем сгорел заброшенный ларек. Фото Павла Баюнова
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Заброшенный ларек полыхал сегодня, 16 ноября, в Тюмени. Пожар произошел в середине дня на перекрестке улиц 9 Января и Интернациональной.

- Сообщение о возгорании поступило в 14:00. Пожарные были на месте уже через 5 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Строение площадью 5 на 5 метров выгорело полностью.

В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев, были задействованы две единицы спецтехники.

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