В Тюмени днем сгорел заброшенный ларек

СЕГОДНЯ 15:51 2018-11-16T16:04:54+03:00

Огонь полыхал на перекрестке улиц 9 Января и Интернациональной

Изменить размер текста: A A

Заброшенный ларек полыхал сегодня, 16 ноября, в Тюмени. Пожар произошел в середине дня на перекрестке улиц 9 Января и Интернациональной.

- Сообщение о возгорании поступило в 14:00. Пожарные были на месте уже через 5 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Строение площадью 5 на 5 метров выгорело полностью.

В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев, были задействованы две единицы спецтехники.