В Тюмени днем сгорел заброшенный ларек
Огонь полыхал на перекрестке улиц 9 Января и Интернациональной
В Тюмени днем сгорел заброшенный ларек. Фото Павла Баюнова
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Заброшенный ларек полыхал сегодня, 16 ноября, в Тюмени. Пожар произошел в середине дня на перекрестке улиц 9 Января и Интернациональной.
- Сообщение о возгорании поступило в 14:00. Пожарные были на месте уже через 5 минут, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. Строение площадью 5 на 5 метров выгорело полностью.
В тушении пожара участвовали шесть огнеборцев, были задействованы две единицы спецтехники.