2018-11-16T15:36:22+03:00
Общество

Двух депутатов в Ишимской районе лишили мандатов

Они категорически отказались сообщать о доходах мужей
Маргарита КАЛИНКИНА
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Две женщины-депутата в Ишимском районе лишены полномочий в связи с утратой доверия. Они категорически отказались предоставлять декларации о доходах своих мужей.

В связи с этим межрайонная прокуратура направила председателю районной думы представление о лишениии мандатов народным избранникам. 15 ноября на заседании думы полномочия депутатов были прекращены досрочно.

Как пояснили в областной прокуратуре, в соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», лицо, не предоставившее сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своего супруга подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия.

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